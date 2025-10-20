フランス・パリのルーブル美術館に強盗が侵入し、ナポレオンの宝飾品などが盗まれました。開館直後の犯行とみられています。フランスが誇る美の殿堂「ルーブル美術館」。世界有数の観光スポットに悲劇がおきました。記者「犯人は、あちらにあります工事用のはしごを使ってルーブル美術館に侵入したとみられています」19日、覆面をした男数人が窓を割って侵入したのです。狙われたのは2階にある「アポロン・ギャラリー」。豪華な装