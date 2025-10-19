１９日のフジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」では、自民と維新の連立が特集された。番組では、維新が自民に提示した１２の政策をパネルで説明。協力の絶対条件として「社会保険料の引き下げ」「副首都構想」に加え「議員定数の削減」を求めたことを伝えた。維新が「企業・団体献金」の問題ではなく「議員定数の削減」を求めたことについて、弁護士の橋下徹氏は「これは政治とカネの問題を棚上げするためですよ」と解