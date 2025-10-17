UGG®とsacaiの2度目となるコラボレーションコレクションが、2025年秋冬シーズンに登場します。今年1月にパリで行われた2025年秋冬パリ・メンズ・ファッションウィークで初披露され、話題を集めたこのプロジェクトは、UGG®のコンフォートDNAと、sacaiの“型を裏切る構築哲学”が交差する実験的カプセルとして位置づけられています。Photo by Tanya & Zenya Posternak | UGG® / Deckers Japanファッションの現場