PXG Japan合同会社から、新作パターのアナウンス。「PXGは、新たにゼロトルクコレクションに加わる最新モデルPXG Mustang ZTパターを発表します。このデザインは、トルクの抑制とストロークの安定性に関するPXGの継続的な研究に基づいており、高度な重量特性、精密なミーリング加工、素材の融合を組み合わせることで、インパクト時のフェースコントロールを安定させます」と、同社。【画像】PXG『マスタングZT』をボールに構えると