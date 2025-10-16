【その他の画像・動画等を元記事で観る】歌手・上杉真央が、新曲「Liberty Seed」を10月18日（土）にリリースする。fripSide3期のボーカルとしても活躍し、今年1月にはTVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』OP主題歌「ゼロ・イグニッション」で満を持してソロデビューを果たした上杉真央。そんな彼女が今回発表する新曲は、ゴシックメタルバンド・妖精帝國のYUI とNanamiを作家陣に迎えた、激しくも耽美なナンバー。葛藤と希