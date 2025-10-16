上杉真央、コミックライド新連載PVのイメージソング「Liberty Seed」配信リリース決定！アーティストコメント、応援コメントも到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

歌手・上杉真央が、新曲「Liberty Seed」を10月18日（土）にリリースする。

fripSide3期のボーカルとしても活躍し、今年1月にはTVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』OP主題歌「ゼロ・イグニッション」で満を持してソロデビューを果たした上杉真央。

そんな彼女が今回発表する新曲は、ゴシックメタルバンド・妖精帝國のYUI とNanamiを作家陣に迎えた、激しくも耽美なナンバー。葛藤と希望が交錯する世界観をゴシカルなメロディに乗せて歌い上げる、彼女の歌唱力と表現力の高さを余すことなく堪能できる一曲に仕上がっている。

また、本楽曲はマイクロマガジン社のコミックレーベル「コミックライド」とタイアップされており、「コミックライド新連載PV」のイメージソングとなっている。PV では、同じくハイブシックス所属声優である野田真理愛がナレーションを担当。注目の新連載を魅力的に紹介するPVをぜひ合わせて楽しんでほしい。

そして、本楽曲のリリースと同日に開催される徳島のアニメイベント「マチ★アソビ Vol.29」に上杉真央の出演が決定。会場では本楽曲のオリジナルCDも発売予定となっているのでお見逃しなく！

＜上杉真央 コメント＞

この度、コミックライド誌秋の新連載プロモーションビデオのイメージソングの歌唱を担当させていただきました！

新曲「Liberty Seed」は、妖精帝國さんにプロデュースいただいた一曲です。

私自身、昔から妖精帝國さんのいちリスナーとして、カッコイイなぁと思って聴いていたので、今回楽曲をプロデュースしていただけると知って、内心大喜びで、どこか運命的な何かを勝手に感じておりました。

妖精帝國さんらしいダークな雰囲気に、自分自身の歌声も染めていきながら、咲きたい・でもまだ咲けない。だけど咲くために救いを信じて前に進んで行く。自分自身と、私を信じてくれている誰かの“希望”を掴みに行く気持ちで歌いました。

レコーディングの際は、妖精帝國さんらしい独特なメロディーや歌詞の言い回しに少し苦戦もしましたが、YUI様・Nanamiさんが、私が少しでも歌いやすく・歌声に感情が乗りやすいように、親身になってアドバイスをして下さったことが、とても記憶に残っています。

こちらの新曲「Liberty Seed」は、10月18 日(土)徳島で行われるマチ★アソビのステージにてライブ初披露が決定していますので、ぜひ楽しみにして下さると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

この曲がたくさんの方々の元へと届きますように！

＜野田真理愛 コメント＞

コミックライドさんの新連載PVでナレーションを担当した野田真理愛です。今回は楽曲の振付も担当し、歌唱されている上杉真央さんとYouTubeでコラボもさせていただきました！

私自身、妖精帝國さんのダークでゴシックな楽曲が大好きで、今回振付を担当できたことがとても嬉しかったです。真央さんにも曲のイメージを伺いながら形にしていく過程で、新しい真央さんのカッコ良さも振付で表現することを意識しました。ぜひ多くの方に、楽曲とダンスを合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです！

またレコーディングにも立ち合わせていただき、真央さんの歌声が楽曲の世界観にとても溶け込んでいるのを感じました。さらにYUI さん、Nanami さんのディレクションで真央さんの表現が一層輝く瞬間を間近で見られ、改めて振付で作品に関われたことが本当に嬉しく思いました。マチ★アソビでの初披露を楽しみに、ぜひ多くの方に観ていただけたらと思います！

●配信情報マイクロマガジン社『コミックライド新連載PV』イメージソング「Liberty Seed」作詞：YUI（妖精帝國） / 作曲：Nanami（妖精帝國） / 編曲：Nanami（妖精帝國）

10月18日（土）より順次、各社サービスにてストリーミング配信開始。

Spotify / Apple Music / TIDAL / Deezer / Amazon Music / YouTube Music など

配信リンクはこちら

https://lnk.to/jz2n74

【紹介作品】

・デレたい彼女の裏表

・恋愛魔法学院 〜乙女ゲー世界で最強を目指す〜

・エルフ先生と呼ばないで！

・最終兵器家族

＜上杉真央 プロフィール＞

2022 年、fripSide 3 期ボーカルに抜擢され、TV アニメ『魔法使い黎明期』オープニング主題歌「dawn of infinity」でfripSide のツインボーカルの一人としてアーティストデビュー。

細身で小柄ながらも、力強く伸びやかな歌声で３期fripSide のツインボーカルの支柱となる活躍で、2025 年までにシングル４枚、アルバム４枚に参加しつつ、47 都道府県をまわるライブハウスツアーを敢行。その傍ら、リスアニ！ライブ（2023、2025）、ANIMAX MUSIX（2024）、Animelo Summer Live（2024）とアニソン３大フェスにも出演し、ユニットとしてさらなる活躍を期待されるが、個人としても満を持して2025年ソロデビューを果たし、ユニット・ソロの両方向から更なる高みを目指す。

関連リンク

上杉真央公式サイト

https://www.uesugimao.com