相場展望10月13日号 米国株 (1) 中国に100％追加関税 (2) 政府機関一部閉鎖で景気懸念 日本株: (1) 公明党連立離脱 (2) 米国の中国関税で、高市トレード逆回転 ⇒ 日経平均先物は「▲2,887円下落（CFD日経平均）」 ⇒ 連休明けの10/14、東京株式市場は大荒れを予想