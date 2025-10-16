KINUJOの「キヌージョヘアドライヤーボヤージュ」大風量によって素早く乾かし、つやのある髪に仕上げる高機能のドライヤーを使う人が増えている。小型軽量で持ち運びしやすいスタイリッシュな商品のほか、ミスト状の美容液を風と一緒に送って潤いを与える商品が登場。髪を乾かすのに加えて専用アタッチメントで顔や頭皮のケアができる商品も人気が高い。（共同通信＝出井隆裕記者）KINUJO（キヌージョ、東京）は4月に「キ