「支持率の高さがハンパない。ホント、天海サマサマですよ！」（テレビ朝日関係者）【もっと読む】映画「国宝」大ヒットで高まる市川猿之助の復帰期待…一家心中の身勝手な理由がハードルに天海祐希（58＝写真）主演のテレ朝系連ドラ「緊急取調室 5th SEASON」(木曜夜9時）が10月16日からスタートするが、まだ放送が始まってもいないのに、テレビの無料配信サービスTVerのお気に入り登録数は53.4万人（9日現在）。1日にスタート