走り始めた秋ドラマの中で、早くも《今期一番かも》とドラマ好きの注目を集めているのは、意外と言ったら失礼だが、テレビ東京系の深夜ドラマ「シナントロープ」（月曜夜11時6分）。【もっと読む】佐藤栞里をゲットした新“共演者キラー”坂東龍汰の評判は？ 2019年には玉城ティナと交際報道レビューサイトFilmarksでの評価は5点満点で3.7（10月8日現在）と上々で、6日の放送開始直後から《期待以上の面白さだった》《画も音楽