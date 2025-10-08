日本の医療費制度の問題点は何か。実業家の堀江貴文さんは「定期的に健康診断に行く真面目な人が、行かずに病気にかかった人の余計な医療費を支払う仕組みは不公平だ。健診に行く人にはインセンティブを、行かない人には罰金を科す制度を日本も導入すべきだ」という――。※本稿は、堀江貴文著、予防医療普及協会監修『日本医療再生計画国民医療費50兆円時代への提言22』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock