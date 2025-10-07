うつ病の人は、無表情やぼーっとしている、無理をして笑っていることが増えるそうです。そのほかにもうつ病の人に見られる特徴を公認心理師の甘中さんに教えてもらいました。 監修公認心理師：甘中 亜耶（公認心理師） 京都文教大学大学院 臨床心理学研究科修了。大学院修了後、発達相談を経験した後、2022年から児童精神科クリニックと保健所に勤務。精神疾患やメンタルヘルスに関して「正しい情報を分かりやすく伝え