長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」をめぐる報道は、ここ最近「業績が右肩上がりだ」「コロナ禍の低迷からV字回復を遂げた」と、いずれもポジティブな内容が目立っている。事実、業績は好調のようで、リンガーハット社が今年7月に発表した2025年3〜5月期の連結決算を見ると、売上高は前年同期比6％増の111億円、営業利益は6％増の3億9700万円、純利益に至っては58％増の3億2100万円に着地。商品の値上げにより客単価が上昇、