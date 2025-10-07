ウクライナの最前線でトヨタの四輪駆動車・ランドクルーザーが大活躍している。それも単に兵士や物資を運ぶだけではない。武器を搭載し、ロシア軍を攻撃する“兵器”としても使われているのだ。なぜランドクルーザーは戦場で「場合によっては戦車より使い勝手がいい」と高く評価されているのか、専門家に聞いた。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】米国で拘束され、「美しすぎる」と話題になったロシアのスパイ、アンナ・チ