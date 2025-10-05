¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÏÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´´»öÄ¹¤ËËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¹â»Ô»á¤ÏÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤ÇÌò°÷¿Í»ö¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£½µÁ°È¾¤Ë¹ü³Ê¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤¬¿ä¤¹ÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸»áËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¤äÉûÁíºÛ¤Ê¤ÉÅÞ¤ÎÌò°÷¤Ç½è¶ø¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¾ÇÅÀ¤Ç¤¹