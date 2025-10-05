保険の見直しをして数年後、咽頭がん、舌がんになり8566万円の給付金を受け取った40代男性。得をするために保険に入っていたのを改め、人生が本当に大変なときに、経済的に困らないようにするための保険に変更。保険相談に真剣に向き合ったことで人生が変わりました。話すことはできなくなり、これまでしていた声を使う仕事はできなくなったのにもかかわらず「がんになった今のほうが幸せ」というご相談者。彼はなぜそう思ったのか