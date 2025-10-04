私はマイコ（29）。息子は幼稚園児の年中で、ナミ（30）とスミレ（30）というママ友がいます。3人で本当の友だちのように仲良くしていたのに、スミレがどうやら私たちを裏切ったようです。前からスミレには違和感を覚えていました。遊びの誘いもあまり乗り気ではないし、当日キャンセルすることも。場所によってOKかNGか出すところも正直気分がいいものではなかったのです。しかも、私たちにたびたび嘘をつくことが判明したので、