「4番・DH」で4打数2安打をマークした【MLB】ヤンキース 4ー0 Rソックス（日本時間3日・ニューヨーク）レッドソックス・吉田正尚外野手は2日（日本時間3日）、敵地でヤンキースとのワイルドカードシリーズ第3戦に「4番・指名打者」で出場し4打数2安打としたが、チームは1勝2敗で敗退した。4番打者として奮闘した吉田だったが、この日は敵地で劣勢の展開を強いられた。「今日勝つか負けるかで、こういう形になってしまいました