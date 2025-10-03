イギリスのユダヤ教の礼拝所で2日、男が車で突っ込み刃物で襲撃する事件があり、2人が死亡しました。警察はテロ事件と断定し、新たに3人を逮捕しました。イギリス北部マンチェスターにあるユダヤ教の礼拝所で2日、男が外にいた人たちに車で突っ込み、周囲にいた人を次々と刺しました。これにより2人が死亡、4人が重傷を負い、男は駆けつけた警察官に射殺されました。警察はテロ事件と断定し、35歳のシリア系イギリス人による犯行と