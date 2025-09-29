中国第15次北極海科学調査隊の隊員100人を乗せた極地科学調査砕氷船「雪竜2」号が9月26日、上海へ帰港した。自然資源部が組織した今回の北極海科学調査は雪竜2号、「極地」号、「深海1号」、「探索3号」の4隻が共同で実施したもので、中国におけるこれまで最大規模の北極海科学調査となった。新華社が伝えた。今回の北極調査では、国家重点研究開発計画に関連する任務を統合的に実施し、中国が北極海の急速な変化とその影響に対す