俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年9月17日、自身のインスタグラムを更新。ロングシャツジャケット×ブーツのコーデを披露した。「組み合わせ方がステキ」の声片岡さんは、「アンティークロングシャツ」とつづり、アンティークアイテムを取り入れたコーデを投稿。コーディネートに使われている各アイテムについて、「アンティークロングシャツジャケット」「VERSACE（ヴェルサーチェ）シャツ」「オリジナルデザインパンツ」「ネッ