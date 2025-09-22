あなたの日常に「物語のワンシーン」を運んでくれる新作インセンスが登場しました。日本香堂が手掛ける＜ディズニープリンセス＞インセンスシリーズは、シンデレラ、アリエル、ベル、ジャスミン、ラプンツェルの個性を香りで表現。髪を整える仕草を描いたパッケージは、まるで額装された絵のようでギフトにも最適です。香立付きで届いたその日から楽しめるのも嬉しいポイント。日常を優しく彩る特別なひと