ディズニープリンセスと香りの物語♡日本香堂から新作インセンス登場

あなたの日常に「物語のワンシーン」を運んでくれる新作インセンスが登場しました。日本香堂が手掛ける＜ディズニープリンセス＞インセンスシリーズは、シンデレラ、アリエル、ベル、ジャスミン、ラプンツェルの個性を香りで表現。髪を整える仕草を描いたパッケージは、まるで額装された絵のようでギフトにも最適です。香立付きで届いたその日から楽しめるのも嬉しいポイント。日常を優しく彩る特別なひとときをお届けします。

ディズニープリンセスを香りで楽しむ

＜ディズニープリンセス＞インセンスは全5種。

グリーンフローラル（シンデレラ） 清潔感あるホワイトフローラルと力強いグリーンノート、甘さを添えるバニラ。

ベリーマリン（アリエル） マリンノートをベースに、夢を追う心をローズとイリスで、赤い髪をラズベリーで表現。

フローラルウッディ（ベル） セダーウッドとローズで深い愛と知性を。『美女と野獣』の薔薇ともリンク。

スパイシーフローラル（ジャスミン） ジャスミンとスパイスが織りなすエキゾチックな香り。

フローラルアンバー（ラプンツェル） ピーチからアンバーへと移ろう香りで、成長と希望を描きます。

価格は各880円（税込）、12本入り（香立付）、燃焼時間は約25分。サイズは約80mmで、気軽に使いやすい仕様です♪

VT×ヒロインメイクの限定コラボ♡高保湿7daysマスク登場

ギフトにもぴったりのデザイン

パッケージは額装アートのような上質感。プリンセスたちが髪を整える姿が描かれており、「大切な時間の始まり」を感じさせます。

コンパクトでプチギフトや自分へのご褒美にも最適。香立も付属しているので、不燃性のお皿があればすぐに楽しめます。

また、同シリーズの既存ラインアップにも新商品が追加。

＜ディズニー＞インセンス ミニ かおりであそーと（60g/20g×3種、935円）

＜ディズニー＞キャンドル あかりでありがとう（120g、495円）

多彩なアイテムで、おうち時間をより豊かに演出します。

お気に入りの香りをまとうと、気持ちまで軽やかに前向きになれるもの。＜ディズニープリンセス＞インセンスは、憧れのプリンセスの世界観を香りで再現し、毎日に小さな魔法をかけてくれます。

プチギフトにも、自分だけのリラックスタイムのお供にもぴったり。あなたも香りとともに、物語に浸るプリンセス気分を楽しんでみませんか？