韓国サッカー協会(KFA)は22日、元韓国代表FWファン・ウィジョが韓国国内の選手・指導者登録を20年間できないことを報告した。現地メディア『スター・ニュース』などが伝えている。ファン・ウィジョはガンバ大阪で2018年のJリーグベストイレブンにも選出されるなど活躍したが、22年に4回にわたって相手の意思に反して性行為を撮影するなどしたとして、今年2月に「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」違反で懲役1年、執行猶予2年