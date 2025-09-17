動画配信サービス「ツイキャス」などで活動する人気配信者・石川典行さんが2025年9月15日にライブ配信を行い、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」（松尾駿さん、長田庄平さん）がSNS利用についての発言で波紋を広げていることに言及した。「後から入ってきたやつがゴヤゴヤ言うなよ」チョコプラをめぐっては、YouTubeチャンネルで公開されたとみられる動画が広く拡散されている（元動画は既に非公開）。その動画では、お笑い