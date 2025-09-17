東京ディズニーランド（TDL）への修学旅行で、小学校から「スマートフォン禁止令」が出たとして、子どもはどうすればいいのかと、親からネット上で悲鳴が上がっている。TDLといえば、アトラクションの予約などに、スマホは今や欠かせない存在とされている。「スマホなし」でも果たして楽しめるのか、運営会社のオリエンタルランドに取材した。「アトラクションやレストランの予約も取れませんね」いまどきスマホ禁止ってどうなのか