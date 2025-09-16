20万人²以上の肌と向き合ってきたタカミから、“好潤感（こうじゅんかん）”を叶える新化粧水が2025年10月1日(水)より全国発売♡ 肌に潤いを与えるだけでなく、自ら潤いを生み出す力に着目した高機能化粧水です。みずみずしいⅠと、とろりとしたⅡの2種類のテクスチャーが登場し、毛穴⁸や乾燥、ハリ不足など幅広い肌悩みにアプローチ。角質科学から生まれた“育む潤い”をぜひ体感して♪