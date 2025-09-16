タカミの新化粧水が誕生♪“好潤感”でハリと透明感あふれる肌へ

20万人²以上の肌と向き合ってきたタカミから、“好潤感（こうじゅんかん）”を叶える新化粧水が2025年10月1日(水)より全国発売♡ 肌に潤いを与えるだけでなく、自ら潤いを生み出す力に着目した高機能化粧水です。みずみずしいⅠと、とろりとしたⅡの2種類のテクスチャーが登場し、毛穴⁸や乾燥、ハリ不足など幅広い肌悩みにアプローチ。角質科学から生まれた“育む潤い”をぜひ体感して♪

潤いをめぐらせる独自の処方



タカミが着目したのは、角質層の潤い不足による「角質硬化」。この現象は乾燥やごわつきだけでなく、老化サイクルの起点にもなると言われています。

新タカミローションは「モイスチャーバリア複合成分⁵」と「コラゲニック複合成分⁶」を独自バランスで配合。肌が自ら潤いを生み出す環境をサポートし、透明感*⁴やハリ感を引き出します。

※2 2008年1月~2016年8月の延べ人数

※4 うるおいによる肌印象

※5 PCA-Na, PCA-Mg, PCA亜鉛, PCAマンガン, ポリグルタミン酸Na, トレハロース, ヒアルロン酸Na（すべて保湿成分）

※6 グリシン、プロリン、ヒドロキシプロリン（すべて整肌成分）

ザ・レチノタイムの新作！シワ改善もカバーも叶える日中用クリーム

選べる2つのテクスチャー



タカミローション Ⅰ

タカミローション Ⅱ

「タカミローションⅠ」はさらっとみずみずしい感触で角質層まで素早く潤いを届け、透明感*⁴と柔らかさをプラス。100mL 4,070円（税込）/150mL 5,940円（税込）。

「タカミローションⅡ」はとろけるような感触で、べたつかず深いうるおいを実感。もっちりハリ肌へ導きます。

価格は同じく100mL 4,070円（税込）、150mL 5,940円（税込）。肌悩みや季節で選べるのも嬉しいポイント♡

※4 うるおいによる肌印象

スキンピールとの相性も抜群



262万人以上¹¹に選ばれ続ける「タカミスキンピール」とのダブル使いもおすすめ。

スキンピールで角質を整えた肌に重ねることで、浸透性³がさらに高まり、毎日生まれ変わる肌のリズムをサポートします。

敏感肌*¹⁰にも配慮したアルコールフリー、無香料・無着色の処方だから、毎日心地よく続けられます。

※3 角質層

※10 すべての人にトラブルがおきないわけではありません。

新タカミローションで育む“好潤感”を体験して

2025年10月1日(水)より全国発売となる新タカミローションは、ⅠとⅡの2タイプ展開。価格は100mL 4,070円（税込）、150mL 5,940円（税込）。

角質科学に基づき開発された処方が、潤いをめぐらせ、透明感*⁴やハリを引き出します。

毎日のスキンケアに取り入れて、自分の肌が本来持つ美しさを最大限に引き出し、“好潤感”あふれる肌を育ててみませんか♡