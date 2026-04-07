マジョリカマジョルカリニューアル♡きらめく新アイシャドウ登場

目もとから“かわいい”をもっと自由に楽しみたい方へ♡マジョリカ マジョルカの人気単色アイシャドウがリニューアルして登場しました。万華鏡のように輝く新シリーズは、密着感や発色がさらに進化。ひと塗りで印象的な目元を叶えながら、自分だけのカラーを組み合わせて楽しめるのも魅力です。毎日のメイクをアップデートしたい方にぴったりの新作です♪

進化したきらめきと密着感



新たに誕生した「マジョスコープシャドウ」は、独自のきらめき高密着処方を採用。まぶたにのせた瞬間からなめらかに広がり、ラメやパールがぴたっとフィットします。

従来よりも粉っぽさが軽減され、ラメ落ちや色薄れを防ぎながら、長時間美しい仕上がりをキープ。忙しい日でも安心して使える頼れるアイテムです。

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立体感を演出するカラー設計



光を集めて影をつくる「ライト＆シェードパール」を新配合し、自然な奥行きのある目元を演出。カラーは全16色展開で、パール・ラメ・グリッターなど多彩な質感を楽しめます。

人気カラー「ゴージャス姉妹」などは色味を引き継ぎつつ、新たに「伝説のゴージャス姉妹」として登場。なじみやすいカラーから華やかなカラーまで、自分好みに選べます。

自分だけのパレットを楽しむ



マジョスコープシャドウ

価格：880円（税込）

容量：0.8～1g／全16色

カスタマイズケース

価格：1,320円（税込）

別売りの「カスタマイズケース」は1,320円（税込）。お気に入りのシャドウを4色セットできる仕様で、自分だけのパレットを作れるのが魅力です。

単色使いはもちろん、重ね使いやグラデーションなど、メイクの幅が広がります。

発売日：2026年5月21日

自分らしい輝きを楽しんで♡



マジョリカマジョルカのリニューアルアイシャドウは、毎日のメイクにときめきをプラスしてくれるアイテム♡カラーの組み合わせ次第で無限の表情を楽しめるので、自分らしい“かわいい”を見つけることができます。

ぜひ新しいきらめきで、印象的な目元を演出してみてくださいね♪