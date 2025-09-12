ライフスタイルブランドMaison Kitsunéが手がける「Café Kitsuné」では、9月18日（木）から秋の限定メニューがスタート。青山・渋谷・大阪・福岡など各店舗でしか味わえない特別なスイーツや、栗やラフランスを使ったドリンクが登場します♡この季節ならではの旬の素材を堪能しながら、おしゃれなカフェタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。 秋限定ドリンクで旬を感じて マロンショ