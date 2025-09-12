9日、文春オンラインが俳優の坂口健太郎（34）と一般女性A子さんとの熱愛を報じた。「A子さんは坂口さんより年上のヘアメイクアーティストで、タレントからの指名も多い“売れっ子”的存在でした。坂口さんと事務所は、A子さんの結婚願望を把握していたそうです」（メディア関係者）だが、10日の文春オンラインによる続報で、坂口はA子さんと同棲生活中に女優の永野芽郁（25）とも関係を持っていたという。独身とはいえ、いわゆる