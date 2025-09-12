9日、文春オンラインが俳優の坂口健太郎（34）と一般女性A子さんとの熱愛を報じた。

「A子さんは坂口さんより年上のヘアメイクアーティストで、タレントからの指名も多い“売れっ子”的存在でした。坂口さんと事務所は、A子さんの結婚願望を把握していたそうです」（メディア関係者）

だが、10日の文春オンラインによる続報で、坂口はA子さんと同棲生活中に女優の永野芽郁（25）とも関係を持っていたという。独身とはいえ、いわゆる“二股”交際。SNS上では“坂口があまりにもひどい”“A子さんが可哀想”などといった声があがっている。

《ヘアメイクさんかわいそうだし 坂口健太郎好感度だだ下がり》

《誠実にしとけばいいのになんでできないの？》

《ただただヘアメイクさんがかわいそうだから幸せになってほしい！坂口健太郎せっかく韓国でも人気だったのにもったいないね》

（すべて原文ママ）

同情の声を集めたA子さんとは一体どんな人物なのか。彼女をよく知るメディア関係者はこう話す。

「何度か撮影現場でお会いしましたが、とにかく“優しい”ヘアメイクさんですよ。スタイリストさんをはじめ他のスタッフとも和やかにコミュニケーションを取っており、彼女がいるおかげで楽しい撮影になった印象があります」（前出・メディア関係者）

ヘアサロンでアシスタントとして勤務していた頃のA子さんを知る美容関係者も、彼女を絶賛。

「明るくてノリがよく、いつもサロンの盛り上げキャラだったと聞いています。まだアシスタント1年目の頃からメイクの才能が素晴らしく、彼女がサロンを辞めるときは、仲間たちが残念がったそうです」（前出・美容関係者）

そんなA子さんだが、別のメディア関係者によると永野と不倫疑惑が報じられた“あの俳優”とも仕事上の関係があったようで、

「田中圭さんです。タレントが雑誌などで撮影をする際、スタイリストやヘアメイクを指定することがあるのですが、A子さんは田中さんのお気入りスタッフの一人でした。現場でもA子さんは田中さんともかなり仲良く話しており、和気あいあいと撮影は進みました」（別のメディア関係者）

A子さんの素顔は、誰からも愛される人気ヘアメイクだった――。