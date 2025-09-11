出光興産は１１日、石油精製を手がける富士石油に株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施し、子会社化すると発表した。買い付け価格は１株あたり４８０円で、総額で２６１億円を見込む。富士石油は出光の持ち分法適用会社で、ＴＯＢに賛同しており株主に応募を推奨する。出光は、富士石油に約２２％を出資する筆頭株主。ＴＯＢで出光の保有比率は９割超となる見通しだ。現在富士石油株の７％超を保有するサウジアラビア政府は、原油