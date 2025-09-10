サンマルクカフェは、9月19日から11月5日までの間、「スイートポテト」をテーマにした秋季限定メニューを発売する。ラインアップは「プレミアムチョコクロ スイートポテト」「ごろっとスイートポテトスムージー」「スイートポテト&紫芋のパフェ」の3種。〈スイートポテトがテーマの3品〉2025年のサンマルクカフェの秋は、「スイートポテト」をテーマにした限定メニューをラインアップ。ねっとり濃厚な鹿児島県産安納芋、ほっく