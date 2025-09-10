サンマルクカフェ「スイートポテト」をテーマにした秋季限定メニュー発売/プレミアムチョコクロやスムージー、パフェを展開

サンマルクカフェは、9月19日から11月5日までの間、「スイートポテト」をテーマにした秋季限定メニューを発売する。ラインアップは「プレミアムチョコクロ スイートポテト」「ごろっとスイートポテトスムージー」「スイートポテト&紫芋のパフェ」の3種。

〈スイートポテトがテーマの3品〉

2025年のサンマルクカフェの秋は、「スイートポテト」をテーマにした限定メニューをラインアップ。ねっとり濃厚な鹿児島県産安納芋、ほっくりとしたさつまいもの甘露煮、鮮やかな紫芋など、個性豊かな「おいも」の魅力を最大限に引き出した。

サンマルクカフェ「スイートポテト」をテーマにした3品

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。店舗により価格が異なる場合がある。

◆「プレミアムチョコクロ スイートポテト」

1個:390円

プレミアムBOX(5個入):1,750円

ねっとりとした食感と甘さが特徴の鹿児島県産安納芋を使用したプレミアムチョコクロ。サクサクとした食感のクロワッサン生地の中に、安納芋チョコレートと安納芋クリームをたっぷりと包んだ。表面にはスイートポテトを思わせる波模様に絞った安納芋クリームをトッピングし、華やかな見た目に仕立てた。焼き上げることで香ばしさが増すビターカラメルソースと黒ゴマ、中のしっとりとした甘さとの対比が楽しめる。

サンマルクカフェ「プレミアムチョコクロ スイートポテト」

◆「ごろっとスイートポテトスムージー」

Mサイズ:720円

なめらかな口当たりと、さつまいもの豊かな味わい･コクが一口ごとに広がる、まるで”飲むスイートポテト”のようなスムージー。スムージーベースには、紅あずまを使用したさつまいもペーストと北海道バターを合わせ、しっかりとしたコクと甘みを引き出した。グラスの内側にさつまいもソースを回しかけ、食欲をそそる鮮やかな見た目に仕立てている。さらに、トップにはさつまいもの甘露煮をトッピング。飲むたびに異なる食感と奥深いさつまいもの風味が楽しめる。

サンマルクカフェ「ごろっとスイートポテトスムージー」

◆「スイートポテト&紫芋のパフェ」720円

しっとり濃厚な「さつまいもペースト」や紫芋を使用した鮮やかな「紫芋アイス」、とろっとした「プリン」を組み合わせ、程よくビターな「カラメルソース」で甘さを引き締めた。さらに、サクサク食感のコーンフレーク、ソフトクリーム、風味豊かな黒ゴマなど、さまざまな素材で層を作り、一口ごとに変化する食感と味わいに仕上げた。

サンマルクカフェ「スイートポテト&紫芋のパフェ」

〈プレミアムチョコクロがもらえるキャンペーン〉

また、一部店舗を除く全国のサンマルクカフェで「プレミアムチョコクロ スイートポテト」がもらえるキャンペーンを実施する。

9月19日から10月9日までの間、1会計850円(税込)以上購入した人に、『スイポテハッピーチケット』を1枚配布する。2枚集めると、次回ドリンク購入時に「プレミアムチョコクロ スイートポテト」が1個もらえる。

サンマルクカフェ「スイポテハッピーチケット」

【チケット配布期間】

9月19日〜10月9日

【商品交換期間】

9月19日〜11月5日

【対象外店舗】

東京都:池袋東口店、恵比寿駅前店、新宿御苑前店、目黒西口店、日本橋八重洲通り店、スフィアタワー天王洲店、渋谷公園通り店、新宿西口駅前店、目白駅前店、新宿ルミネエスト店

新潟県:CoCoLo新潟店

大阪府:関西国際空港店、ユニバーサル･シティウォーク店

鹿児島県:イオンモール鹿児島店

沖縄県:イオンモール沖縄ライカム店、沖縄パルコシティ店

