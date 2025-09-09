ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 空に帯状の謎の光、9日早朝に鹿児島県内で目撃相次ぐ 正体は？ 鹿児島県 時事ニュース MBCニュース 空に帯状の謎の光、9日早朝に鹿児島県内で目撃相次ぐ 正体は？ 2025年9月9日 20時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 鹿児島県内の各地で9日朝早く、明るく光る謎の物体の目撃が相次いだ 鹿屋市で撮影された映像には、空に光を放つ帯状の雲のようなものが 識者によると、「上空で太陽に照らされたロケットの噴煙」だという 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応 2025年9月11日 18時0分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 柴田淳「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある？？」 2025年9月11日 20時22分