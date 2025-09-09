7月4日に英国カーディフで幕を開けたオアシス再結成ツアー「Live 25」は、アメリカでも熱狂的にも歓迎された。彼らの再結成ツアーが実現するとは、多くの人が夢にも思わなかったはずだ。その完璧なヴァイブスは、今日の世界で起きている数々の出来事やギャラガー兄弟の歩んできた歴史とはっきり対照をなしている。※筆者のアレックス・エデルマン（Alex Edelman）は、トニー賞とエミー賞を受賞したアメリカの俳優、作家、コメディ