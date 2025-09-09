¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº£Ç¯ºÇÂç¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ëº×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
7·î4Æü¤Ë±Ñ¹ñ¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¡ÖLive 25¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ë¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÎºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î´°àú¤Ê¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ä¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤È¤Ï¤Ã¤¤êÂÐ¾È¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨É®¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥ë¥Þ¥ó¡ÊAlex Edelman¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¤È¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÐÍ¥¡¢ºî²È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØThe Office¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ØThe Paper¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢µÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö
¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¤Ã¤È¤âºÇ¹â¤Ê½Ö´Ö¤Ï¡¢¡ÖWonderwall¡×¤ä¡ÖChampagne Supernova¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²Ö²Ð¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î¤¦¤Ê¤êÀ¼¤Þ¤¸¤ê¤ÎÆÇÀå¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥¤¡¼¥¹¥È¥é¥¶¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2¸ø±é¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤ÎÌë¡Ê8·î31Æü¡Ë¡¢1³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¥«¡¼¥Ù¥ë¤ÎÇäÅ¹¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÆó¿Í¤ÎÃË¤¬¸ß¤¤¤Î¶»¤ò»Ø¤µ¤·¹ç¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡Æó¿Í¤¬Æ±¤¸1998Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡©¡×¤È¤Ò¤È¤ê¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤µ¡ª¡×¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¬±þ¤¨¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ÇÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡ÊPhoto by Emilio Herce¡Ë
¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥à¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¡ª¡×¡£¤Þ¤µ¤«¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤È¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ä¡Ä°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍÛµ¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤À¤í¤¦¡©
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤Ï¤³¤Î15Ç¯´Ö¤ÎÂçÈ¾¤ò¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇÍ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ê¥¢¥à¤Ï¥Î¥¨¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢¥Î¥¨¥ë¤Ï¥ê¥¢¥à¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌµÇ½¡×¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¡Ö°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤¬¤³¤Î³Î¼¹¤Ç°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤¤¤ä¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¢¤é¤æ¤ë³Î¼¹¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î°ì·â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤Î¤Ï¡¢¥Î¥¨¥ë¤¬¥ê¥¢¥à¤ò¡Ö¥¹¡¼¥×¤Ç¤Ç¤¤¿À¤³¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²×Î©¤Á¤ÈÌµÎÏ´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤µ¤·¤¯°ìµéÉÊ¤ÎÉî¿«¨¡¨¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤«±¢Ýµ¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·»Äï¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ï¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë²õ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ï¶ò¤«¼Ô¡¢¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢·»Äï¤¬¸åÉôºÂÀÊ¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¾ã³²¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÍ¤â²¿Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¼¾ÃÏÂÓ¤Þ¤Ç¤É¤¦¹Ô¤¯¤«·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊUK¸ø±é¤Î±ÇÁü¤¬Instagram¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í§¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡×
ÊÌ¡¹¤Î¹µ¼¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥í¡¼¥ó¡¦¥¯¥í¥º¥ê¡¼¡Ê¢¨¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¡¿¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡Ë¤¬¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¨¡¨¡¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡£¤¤¤ä¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¡£
2025Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¡ÖÈ¿µÕÅª¡×¤ÊÍýÍ³
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¹Âç¤ÊÃó¼Ö¾ì¤òÈ´¤±¤Æ¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤«¤é¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢Èó¸ø¼°¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿Í¡¹¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥«¥é¡¼¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥¸¡Ê¥±¥¤¥¸¡¦¥¸¡¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊªÈÎ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï½¡¶µÅªÂÎ¸³¤Ë¤â¶á¤¤¨¡¨¡¤â¤·¤½¤Î½¡¶µ¤¬¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥ê¥¬¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥à¤ÎÀ¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÄ°¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¶Á¤¤Ç¡¢º£¤â¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÇÄ°¤±¤ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎBGM¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¢¥·¥¹¤Îµ²±¤É¤ª¤ê¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬1996Ç¯°ÊÁ°¤Î¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¸þ¤±¤Î¶Ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£°Õ³°¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡ÖHalf the World Away¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥Ã¥È¥³¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬´ÑµÒ¤Ë²Î¤ï¤»¤ëÍ¾Çò¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¡¢´ÑµÒ¤¬¥µ¥Ó¤òÇ®¶¸Åª¤Ë¹ç¾§¤¿¡£
¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒ¡ÊPhoto by Rich Fury¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÄ¹Ç¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¡¹¤òÌÜ·â¤Ç¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï60Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Æ¥ê¡¼¤È¸Æ¤Ü¤¦¡£½é¤á¤Æ¥ª¥¢¥·¥¹¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¤Þ¤ÀºÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÁÛÁü¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÎÈà¤Ï¡¢¤½¤ÎºÊ¤È¡¢Ì¼¨¡¨¡¥È¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥ÈÃÏ¶è¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥´¥Ã¥µ¥àFC¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¥Ï¥¤¥Í¥±¥ó¤È¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Í¡×¤È¥Æ¥ê¡¼¤ÏÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ìë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤ÎÌë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Î±é½Ð¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¨¡¨¡°Õ¿ÞÅª¤Ê¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Çú²»¤È¥é¥¹¥È¤Î²Ö²Ð°Ê³°¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹µ¤¨¤á¨¡¨¡¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îºß¤êÊý¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö²û¸Å¤Î½¸ÃÄÅª¼ÂÁ©¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤¤±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢·»Äï¤¬ºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë²Î¤òËÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¥Î¥¨¥ë¤Ï¡Ö6Ëü¡¢7Ëü¿Í¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤À¤í¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ï¤«¤ë¤¾¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖDont Look Back in Anger¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È°ìÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤ÎÁ°È¾¤ò¤Û¤ÜÌµ¸ý¤Ç²á¤´¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÌò¤òÄï¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¥Î¥¨¥ë¤â¡¢¿´¤«¤é´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡ÖÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤Í¡×¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç´ÑµÒ¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¹ç¾§¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼½Ð¿È¤Î¤³¤ÎÆó¿Í¨¡¨¡¤È¤ê¤ï¤±¥ê¥¢¥à¨¡¨¡¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾ï¤ËÌµ´Ø¿´¤µ¡¢°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥¤¥ó¤È¥¢¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·»Äï¤²¤ó¤«¤ò¼ý¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î1ÏÃ¤ò´Ñ¤ë¤è¤êÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç100ËüËç¤âÇä¤ê¡¢Ìµ¿ô¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥°¥Ã¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤ä¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë40¥É¥ë¤òÊ§¤¦¤Î¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Þ¤Ç¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤Î¤âµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¡¢¡ÖÌµ´Ø¿´¤òÁõ¤¦»þ´ü¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¤À¡£
1996Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÍßË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÈ¿µÕÅª¡×¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÍßË¾¼«ÂÎ¤¬¾¯¤·¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤¿»þÂå¤ò·è¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡ÖÈ¿µÕÅª¡×¤À¡£5Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤¬¡ÖCigarettes and Alcohol¡×¤ò¨¡¨¡¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡¹ç¾§¤·¡¢¿ô¿Í¤¬²Î»ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÌµ´Ø¿´¤òÁõ¤¦¡×¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥·¥Ë¥·¥º¥à¤ÏÈéÆù¤Ë¿»¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ëº²¤ò¼ü¤ï¤ì¤¿¿Í´Ö¤Î¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¡ÖÂÎ¸³É¬¿Ü¡×¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿ô»þ´Ö¡¢ÇÙ¤¬Îö¤±¤ë¤Û¤É¡ÖSupersonic¡×¤ä¤Û¤«¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢2025Ç¯¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¼¤¯°ÂÅÈ¤·¡¢²áµî¤Ø¤Èµ¢¤ì¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¤¢¤ë¡ª¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¤¢¤ë¡ª
From Rolling Stone US.
¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ã¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡§DAY2 Sunday 11th August¡Ù
¡Ú·à¾ìÍÑ4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Û
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
´Õ¾ÞÎÁ¶â¡§°ìÈÌ2,300±ß¡¿³ØÀ¸¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó112Ê¬
À©ºîÇ¯¡§2021Ç¯
ÇÛµë¡§¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë
¶¨ÎÏ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º
© Big Brother Recordings Ltd
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.culture-ville.jp/oasisknebworth0811
¡ØComplete Studio Album Collection¡Ù ¡ã8CD/14LP¡ä
Á´¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à7ºî¤Ë¡ÉÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿8ºîÉÊ¤òÌÖÍå¤·¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
¹ØÆþ¡§https://bio.to/Oasis_csacRS
¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡§30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó5¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¡¸ÂÄê2CD¡¿¢3LP¡¿£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì
¾ÜºÙ¡§https://www.sonymusic.co.jp/artist/Oasis/info/575184
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØTime Flies...1994-2009¡Ù¡Ê2CD¸ÂÄê»ÅÍÍ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¡Ë
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/Oasistf9409AW
¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆüµÇ°¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://oasislive25.jp
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡ÖOasis Live 25 JAPAN Official Online Store¡×
https://items-store.jp/oasis2025
½ÂÃ«¡¦MIYASHITA PARK¤Ë¤Æ¡¢ÍèÆüµÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ·èÄê¡ª
¢¨¾ÜºÙ¤Ê³«ºÅÆüÄø¡¦ÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½Í½Äê
