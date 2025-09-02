インバウンドを中心とした長期滞在や広域観光を推進を目的に、大分県内の観光施設と県信用組合が包括連携協定を結びました。 【写真を見る】観光振興へ連携強化うみたまごやアフリカンサファリなど10施設と県信用組合が協定締結大分 2日の締結式には、観光施設連絡協議会と県信用組合の関係者、およそ50人が出席。協議会には、うみたまごやアフリカンサファリなど、別府周辺の10の観光施設が入っています。 今回の協定は、