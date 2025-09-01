10月1日（水）スタート、毎週月曜～金曜 朝7時57分～放送 「SEALOOK （シールック）」         ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved. 「ピンクフォンカンパニー」発の大人気コンテンツが ついに日本上陸！ 「 SEALOOK （シールック）」がテレ東系列の朝を癒しの時間に！ 「ピンキッツ」、「ベイビーシャーク」、「