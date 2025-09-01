「ピンクフォンカンパニー」発の大人気コンテンツがついに日本上陸！「 SEALOOK （シールック）」がテレ東系列の朝を癒しの時間に！

10月1日（水）スタート、毎週月曜～金曜 朝7時57分～放送

「SEALOOK （シールック）」

「ピンクフォンカンパニー」発の大人気コンテンツが

ついに日本上陸！

「 SEALOOK （シールック）」がテレ東系列の朝を癒しの時間に！

「ピンキッツ」、「ベイビーシャーク」、「ベベフィン」など子供に大人気のコンテンツを展開し、YouTube累計登録者数2億8,000万人を達成したグローバルファミリーエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」（The Pinkfong Company,Inc.／本社：韓国・ソウル、CEO：Min Seok Kim）。

ピンクフォンカンパニーがアニメーションスタジオのMillion Voltと共同制作した没入型3D観察アニメーション「SEALOOK（シールック）」がついに日本に上陸！2025年10月1日（水）朝7時57分からテレ東系列6局ネットで放送することが決定しました。

地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。本作は、彼らの突拍子もなくにぎやかな日常生活を描いた、ノンバーバル（非言語コミュニケーション）かつショートフィルム形態のアニメーションです。100種類以上の個性的なアザラシたちが世界中で話題を呼び、 YouTubeチャンネルは開設から30か月で900万人の登録者を獲得し、グローバルIPとしての影響力を実証しました。かわいい鳴き声＆擬音と共に描かれるシュールな姿に癒されること間違いなし！忙しい平日の朝にほのぼのとした時間をお届けします。

≪The Pinkfong Company コメント≫

■日本法人 代表取締役／本社 事業開発取締役 ジュ・ヘミン様

『このたびテレビ東京様を通じて「 SEALOOK（シールック）」を日本の皆さまにお届けできることを大変光栄に存じます。言語の壁を越えてお楽しみいただける独自性の高いコンテンツとして、新しい楽しさと感動をお届けするとともに、グローバルキャラクターIPとしての存在感をさらに高めてまいりたいと考えております』

ピンクフォンカンパニー(The Pinkfong Company) 会社紹介

ピンクフォンカンパニー（The Pinkfong Company）は、世界中に楽しい体験を届けるグローバルエンターテインメント企業です。

ピンキッツ、ベイビーシャーク、べべフィンといったグローバルキャラクターIPを活用し、オリジナルアニメーション、ワールドライブツアー、インタラクティブゲームなど、多岐にわたるコンテンツを展開。世界中の人々をコンテンツでつなぎ、喜びとひらめきを届けています。

現在はアニメーション、公演、出版など、グローバルエンターテインメント企業としてのビジネスをさらに拡大しています。

日本においても、ベイビーシャークミュージカル全国ツアーを展開するほか、NetflixやU-NEXTなどの配信プラットフォームにて、ベイビーシャークやべべフィンシリーズを人気配信中です。ピンクフォンカンパニーウェブサイト https://www.pinkfong.com/jp/

≪楽曲≫

RIIZE『HAPPY!HAPPY!HAPPY!』（The Pinkfong Company, Inc./ SM Entertainment Co., Ltd.）

≪番組概要≫

【タイトル】 「SEALOOK（シールック）」

【放送日時】 2025年10月1 日（水）から毎週月曜～金曜 朝7:57～8:00

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 詳細は公式HPにて随時更新予定

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/

【公式X】 https://x.com/Sealook_jp

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sealook.jp

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@sealook_official

【公式Online Store】 https://global.sealookshop.com/

【コピーライト】 ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.