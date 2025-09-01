日本テレビの水卜麻美アナウンサーが１日、同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）に元気に生出演した。水卜アナは３１日午後９時に終了した毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」で総合司会を務めたばかり。番組冒頭で疲れを見せない笑顔で「２４時間テレビを見てくださったみなさま、改めて本当にありがとうございました」と頭を下げた。そして「昨日、無事