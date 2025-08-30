涙袋メイクの第一人者、ウォン・ジョンヨ氏監修のWonjungyoから、新作リキッドチーク「ベアブルームチーク」と専用ブラシ「アーティストタッチブラシ #03」が9月26日（金）に発売♡ブランドミューズTWICE MOMOの華やかな新ビジュアルも公開され、日常を彩るふんわりツヤ感メイクが楽しめます。肌に溶け込む自然な血色感で、ほんのり華やぐ頬を叶えてくれるアイテムです。 自然なツヤ感を演出