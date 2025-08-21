アーセナルでプレイするフランス代表DFウィリアム・サリバは今シーズンのプレミアリーグ制覇へ闘志を燃やしている。ミケル・アルテタを指揮官に迎えて以降、着実に力をつけているアーセナル。ここ数年は常にタイトルレースに参戦しているが、プレミアリーグでは3年連続2位とあと一歩届かぬ状況が続いている。そんななか、アーセナルの守備の要であるサリバは今シーズンこそアーセナルの年になると強く信じている。「もちろん、3年