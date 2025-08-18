【バンコク＝井戸田崇志】オーストラリア競争・消費者委員会（ＡＣＣＣ）は１８日、米ＩＴ大手グーグルが豪州の独占禁止法に違反したとして、５５００万豪ドル（約５３億円）の罰金支払いを求めて連邦裁判所に提訴した。ＡＣＣＣによると、グーグルは違反を認め、判決後に罰金を支払う意向を示しているという。発表によると、グーグルは２０１９〜２１年、豪携帯電話大手のテルストラとオプタスが販売するアンドロイド端末の検