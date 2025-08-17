お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に出演。9月6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii」の収録で、衝撃のトラブルが発生したと明かす場面があった。同番組の話題になると、有吉は「ちょうど行ってたときに、津波の話があって。ロケしてたら大変なことになって、ハワイの人がみんな山に逃げたりして。街中が大渋滞で