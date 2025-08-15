不倫は当事者だけでなく、家族や周囲の人々にも深い影響を与えます。特に身内の不倫となると、これから先どのように関わるべきか悩むものです。アプリ「ママリ」には、身内の不倫についての投稿がありました。義姉から兄の不倫を告げられた、投稿者さん。お義姉さんは離婚を考えていないようですが、不倫をするお兄さんとそれを庇う母にモヤモヤした気持ちを抱えているといいます。 義姉から兄の不倫を聞かされて唖然 兄が