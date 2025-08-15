兄の裏切りを、義姉から聞かされた。信じていた兄の“不倫”に、怒りと失望が止まらない【ママリ】

義姉から兄の不倫を聞かされて唖然

兄が不倫しています。とても情けないです。

お嫁さん(義姉)に相談され、知りました。絶句しました。かわいい甥っ子姪っ子もいます。不倫しているわけですから、どんな理由があったにしろ100%兄が悪いと私は思います。母は、兄を庇います。私は理解できません。母親だとそうなっちゃうのでしょうか...親になった今わからなくもないと言い切れませんが、悪いものは悪いとおもいます。



お嫁さんは、それでも別れたくはないと言います。

私は兄に落胆しましたし、一言言いたかったけどお嫁さんは秘密にしてほしいと言っているので言いません。



こんな嫌な気持ちになるなんて。。。



人生色々あると思うけど、かわいい子ども二人を傷つけない生き方してほしいです。



夫婦の問題ですし私は見守るしかできないのですが、自分だったら耐えられないなと思いました。



質問ではないのですが、ずっとずっと胸に秘めておくのが苦しくて、聞いてから１年半経ってママリで話してしまいました。

不倫は当事者だけでなく、家族や周囲の人々にも深い影響を与えます。特に身内の不倫となると、これから先どのように関わるべきか悩むものです。アプリ「ママリ」には、身内の不倫についての投稿がありました。義姉から兄の不倫を告げられた、投稿者さん。お義姉さんは離婚を考えていないようですが、不倫をするお兄さんとそれを庇う母にモヤモヤした気持ちを抱えているといいます。

投稿者さんは不倫をするお兄さんが100％悪いと感じていますが、お母さんはお兄さんを庇っているそう。自分の子どもを庇いたくなる母の気持ちは少しわかるものの、不倫するお兄さんに嫌な気持ちを感じているといいます。お義姉さんの希望とはいえ、お兄さんに話ができないのも苦しいですね。



人生はいろいろあるし夫婦の問題に口を出すつもりはないものの、お兄さんのことが好きで離婚しないと言っているお義姉さんやその子どもたちのことを思うと、投稿者さんがつらい気持ちになるのは当然のことです。

身内の不倫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「そんな話を背負わされるのは気の毒」と投稿者さんへ同情する声もありました。

今も不倫続いてるんですか？お兄さんに対しては失望するし、そんな大事な話を背負わされるのも気の毒です。



お義姉さんから話を聞いて1年半が経過しても、お兄さんの不倫が継続しているのは驚きです。不倫を知りながら、お兄さんやその家族とこれまでどおりに接するのは難しいでしょう。このコメントの方が言うように、親戚など周囲に不倫をしている情報が流れ、誰かが諭してくれるのを祈りたくなりますね。



他には、「兄弟喧嘩になってもお兄さんを止める」との声もありました。

相手がいるのに、そこと決着つけずに次に行く行為は私も嫌いです😣

ただ、

前に友人で両方の言い分を聞く機会があった時、浮気や不倫はダメだけど、

それぞれお互いに不満が詰まっていたのだと理解しました😑

片方だけの言い分だと、片方が悪者に見えますが、もう片方の気持ちを聞くとその2人の全体像が見えてきます😓



もし私なら実の兄なら直接聞きに行くと思います😌兄妹の縁はずっとです

でも兄には順序が間違ってる事は強く叱ると思います😡

ただ兄の見えない気持ちを知りたいですし、大人として、ダブル不倫なら尚更、今するべき事ではないし、きちんとケジメつけてから、行くべきだと伝えると思います😡

それが兄妹喧嘩になっても、ダブル不倫を見て知らない振りは大好きな兄だからこそ止めたいです❗️

夫婦の問題なので詳しくはわかりませんが、お兄さんは何かに不満を感じて別れを考えていたのかもしれません。とはいえ、不倫はいけないことです。仮に妻以外に好きな人ができたとしても、今後について夫婦の話し合いは必要でしょう。家族としてなんとかしたいと思うのであれば、お義姉さんに相談したうえでお兄さんと話すのもよいのではないでしょうか。



家族の問題は、簡単に答えが出せるものではありません。今回のケースのように身内の不倫を知っていながら、本人に直接話ができないというのは気持ち的にもかなり難しい状況です。投稿者さんはもちろん、お義姉さんや子どもたちが幸せに暮らせることを願うばかりですね。

