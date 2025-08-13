フォルクスワーゲンらしいデザインとは？『フォルクスワーゲンID.バズ』がついに日本でも発売されました。他にはないEVのミニバンであること以上に、ファニーなデザインは注目度も高いようで、自分のまわりでも話題になることが多いです。値段は高額ですが、唯一無二の個性があるクルマは魅力的ですよね。【画像】初代ゴルフに通ずるデザイン！フォルクスワーゲンID.バズ全106枚さて、フォルクスワーゲンのデザインは、一般的に