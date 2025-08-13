2025年8月11日、シンガポールメディアの聯合早報は中国の大手不動産開発会社・華南城に香港高等法院から清算命令が下ったことを報じた。華南城は22年5月から深セン市政府の第三セクターである「特区建設発展集団（特区建発）」が筆頭株主となったが、昨年末までの負債が約609億香港ドル（約1兆1400億円）にまで増幅していたという。今年5月の債権者との聴聞会でも話し合いは進まなかった。以降も華南城と債権者の間で話し合いは続